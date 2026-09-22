Гимназия № 5 Люберец вошла в проект «Киберурок»

Гимназия № 5 в Люберцах стала участником пилотного проекта «Киберурок», который охватил шесть образовательных учреждений округа и 1 746 школьников с 1 по 11 классы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Пилотный проект «Киберурок» стартовал в Подмосковье. В Люберцах в него вошли лицей № 4, гимназия № 5, школы № 8, 27 и 28, а также лицей № 6 «Парус».

Занятия будут проводить раз в неделю в течение учебного года. Программа включает семь блоков: проверку информации, защиту персональных данных и цифровое творчество.

«Учащимся начальных классов расскажут о правилах поведения в сети и о том, куда обращаться за помощью, если они столкнулись с мошенниками. Программа для старшеклассников направлена на обучение проверке достоверности фактов, применение искусственного интеллекта для учебы, а также на правовые аспекты использования интернета», — отметила заместитель главы — начальник управления образованием Виктория Бунтина.

Школьники будут выполнять задания на онлайн-платформе в игровой форме и работать в командах. Проводником по курсу станет Кибермишка.

«Мне интересно, как безопасно зарабатывать в сети. Хочу разобраться в легальных способах, чтобы не попасть к мошенникам и при этом получить свой первый доход», — рассказал ученик прокурорского класса Роман.

В городском округе Люберцы проект охватил 1 746 учеников с 1 по 11 классы.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что почти все люди и учреждения в регионе на сегодня имеют широкополосный доступ к интернету. В том числе речь идет и о муниципальных, и государственных органах власти.

По словам главы региона, существует государственная программа, цель которой — обеспечение доступным интернетом и связью всех учреждений, прежде всего школ, больниц, библиотек. Губернатор считает, что такое положение в Подмосковье должно стать нормой.

«За эти годы проделана огромная работа, и практически все сегодня имеют широкополосный доступ к интернету, в том числе муниципальные и государственные органы власти. Это принципиально важно. И человек получает качественную связь в абсолютном большинстве случаев», — заявил Воробьев.