ФК «Солнечногорск» обыграл СШ «Лыткарино» в чемпионате области

ФК «Солнечногорск» 19 сентября победил СШ «Лыткарино» со счетом 4:1 в матче 21-го тура чемпионата Московской области по футболу лиги «А» и поднялся на седьмое место, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

ФК «Солнечногорск» обыграл СШ «Лыткарино» со счетом 4:1 в домашнем матче 21-го тура чемпионата Московской области по футболу лиги «А». Встреча прошла 19 сентября на стадионе «Металлург».

Руслан Шаповалов открыл счет на 22-й минуте, а на 39-й Александр Шабичев удвоил преимущество хозяев. Во втором тайме Шаповалов оформил дубль на 49-й минуте, а Михаил Сапронович на 59-й установил итоговый счет.

«Хозяева поля с первых минут завладели инициативой и довели встречу до крупного счета. Поздравляю команду с заслуженной победой и благодарю за яркую игру. Желаю удачи в предстоящем выездном поединке», — сказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

После 21 матча команда занимает седьмое место: в ее активе девять побед, пять поражений и семь ничьих. Следующий матч ФК «Солнечногорск» проведет на выезде 26 сентября в 15:00 против ФК «Гэлакси» в Люберцах.

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Больше возможностей для занятий спортом появляется с госпрограммой «Спорт России» - она помогает развивать инфраструктуру и создавать условия для тренировок. По всей стране строят спортивные площадки и стадионы, а также проводят тематические фестивали.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.