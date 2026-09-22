Маргарита Позоян назвала энергетику главным критерием в шоу талантов

Певица Маргарита Позоян, ставшая членом жюри шоу «Ну-ка, все вместе!», рассказала, как оценивает конкурсантов и помогает ученикам справляться с волнением, сообщает «Вечерняя Москва» .

Восьмой сезон музыкального шоу «Ну-ка, все вместе!» вышел на телеканале «Россия». Маргарита Позоян вошла в «сотню» жюри. По ее словам, оценивать участников сложнее, чем выступать самой.

Певица учитывает чистоту интонирования, актерское мастерство и энергетику исполнителя. Участникам она посоветовала снизить значимость конкурса, не бояться проигрыша и использовать глубокое диафрагмальное дыхание перед выходом на сцену.

Позоян также преподает вокал в Музыкальной академии Ларисы Долиной и ранее наставляла команду Армении в проекте «Во весь голос». Певица считает, что нейросеть может помогать с аранжировками и идеями, но не заменит искусство, основанное на пережитом опыте.

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