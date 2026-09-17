Распродала: у Тамары Гвердцители осталась квартира в Москве за 130 млн рублей

Первым объектом, который продала 64-летняя певица, стала ее знаменитая «дача» в Зеленограде. В этом доме часто собирались ее близкие и артисты для творческих встреч. В музыкальной зоне стояло старинное пианино. Земельный участок в 8 соток и трехэтажный дом площадью 323 кв. м Гвердцители купила в 2009 году.

Весной 2022 года она отменила концерты в России, переехала в Грузию и обосновалась в Тбилиси. Уже в октябре дом был продан за 20 млн рублей.

Затем певица продала квартиру в московском ЖК премиум-класса «Ласточкино гнездо». У Гвердцители было две просторные квартиры в этом комплексе. Первая площадью 141 кв. м была куплена в 2001 году. Вторую на 184 кв. м она приобрела в 2010 году. Весной 2024 года артистка продала первую квартиру за 98 млн рублей. Теперь у нее осталась только одна квартира в Москве, стоимостью около 130 млн рублей.

Ранее Федеральная налоговая служба заблокировала операции по счетам компании «Студия Тамары Гвердцители» из-за накопившегося долга.

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