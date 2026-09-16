ФНС забанила счета артистки Тамары Гвердцители

Федеральная налоговая служба заблокировала операции по счетам компании «Студия Тамары Гвердцители» из-за накопившегося долга. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT .

Народная артистка РФ зарегистрировала компанию еще в 2000 году для заключения договоров на выступления и оказания услуг в сфере исполнительского искусства. Однако с 2018 года, после открытия ИП, певица практически забросила юридическое лицо. Она прекратила сдавать бухгалтерскую отчетность и налоговые декларации.

В результате образовалась задолженность в размере 141 тыс. рублей. Ее женщина не погашает уже второй год.

В 2026-м приставы возбудили исполнительное производство. Налоговый орган принял решение о заморозке счетов.

Исполнительница покинула территорию России в начале 2022 года, отменив запланированные концертные программы. В настоящее время певица проживает в Тбилиси и периодически дает гастроли в Грузии, Израиле, США и других государствах.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.