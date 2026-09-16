«Люблю тебя, моя картошка»: Сердюков растрогал Сеть словами под постом Бородиной

Блогер Николай Сердюков не смог сдержать эмоций и оставил комментарий под постом своей жены, телеведущей Ксении Бородиной. Неожиданно для поклонников он назвал ее картошкой.

Бородина опубликовала в социальных сетях трогательный ролик. На нем Сердюков что-то рассказывает, а телеведущая смеется и смотрит на него влюбленными глазами. Подписчики оставили много милых комментариев. Не сдержал эмоций и сам Сердюков.

«Больше всего хочу в этой жизни, чтобы так было всегда. Люблю тебя, моя картошка», — написал он.

Пара связала себя узами брака в июне 2025 года. Они познакомились на съемках проекта «Последний герой», где Бородина была ведущей, а Сердюков — участником. Телеведущая воспитывает двоих дочерей от предыдущих браков, у блогера также есть наследница.

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