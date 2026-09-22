Рудковская обвинила Беляева в заимствовании аранжировки Silver Night

Яна Рудковская заявила, что номер Вани Дмитриенко на закрытии фестиваля в Екатеринбурге повторил аранжировку Silver Night. Юристы указали: нарушение нужно доказать, сообщает «Вечерняя Москва» .

Весной 2026 года в соцсетях стал популярным созданный искусственным интеллектом англоязычный кавер на «Седую ночь» Юрия Шатунова — Silver Night. Его автором стал блогер Дмитрий Степанов, известный как Август Септемберов. Позже Дима Билан и Септемберов начали совместный проект.

Билан исполнил Silver Night на VK Fest 19 июля, а затем на концерте «Твой № 1» 31 июля. 17 сентября на закрытии Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге Антон Беляев представил номер, в котором этот трек спел Ваня Дмитриенко. Рудковская заявила, что в номере использовали чужую аранжировку, и подчеркнула, что не предъявляет претензий Дмитриенко. Беляев и его команда комментариев не дали.

Юрист Елена Рудакова пояснила, что публичный кавер, трансляция или монетизация требуют разрешения правообладателя. Профессор МГЮА Елена Гринь и адвокат Александра Королева отметили: нарушением может стать заимствование охраняемых элементов аранжировки или фонограммы. Общего сходства стиля, ритма, хора и сценической идеи для обвинения в плагиате недостаточно; необходим анализ обеих версий и прав на них.

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