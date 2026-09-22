Явка на выборах в Госдуму в РФ достигла 59,68%

Член ЦИК России Павел Андреев представил данные, в которых отмечено, что явка на выборах депутатов Госдумы девятого созыва составила 59,68% после обработки 99,89% протоколов УИК, сообщает ТАСС .

«Вы видите явку по данным 99,89% протоколов. Еще не все (протоколы) дошли. Но результат очевиден», — сказал Андреев.

Он уточнил, что высокая явка говорит о доверии избирателей к способности системы обеспечить безопасность голосования, в том числе ДЭГ, а еще необходимый уровень открытости и прозрачности самой процедуры.

По его словам, при организации выборов ЦИК не отступала от принципов открытости и транспарентности.

С 18 по 20 сентября в России состоялись выборы депутатов Госдумы.

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сказала, что окончательные итоги выборов будут подведены не раньше 25 сентября.

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