Сергей Керселян: наблюдатели повышают доверие к результатам выборов

Председатель Комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян рассказал РИАМО о роли наблюдателей в избирательном процессе.

По его словам, наблюдение важно потому, что делает избирательный процесс открытым и понятным для общества, позволяет контролировать соблюдение всех процедур. Тем самым оно повышает доверие к результатам выборов.

«Когда за ходом голосования есть общественный контроль, значительно меньше оснований для сомнений и спекуляций вокруг итогов. А наблюдатели — это люди, которые обеспечивают этот контроль непосредственно на участках», — сказал Керселян.

От подготовки, внимательности, принципиальности и объективности наблюдателей зависит, насколько полно и достоверно будет зафиксировано происходящее. По сути, именно наблюдатели помогают обществу убедиться, что каждый голос учтен правильно, а результат соответствует реальному волеизъявлению избирателей.

С 18 по 20 сентября в Московской области пройдут выборы в Государственную Думу и региональный парламент, а также депутатов местных советов в ряде муниципалитетов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.

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