СВР РФ: спецслужбы НАТО нашли украинский след в инциденте с БПЛА в Лейпциге

Спецслужбы НАТО сообщали об отсутствии даже малейших доказательств причастности России к инциденту с БПЛА в Лейпциге, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

Многие представители Запада лишь на публику делают вид, что верят Германии, которая возложила вину за произошедшее в немецком аэропорту на РФ. Однако «за кулисами» все выглядит иначе.

Спецслужбы стран НАТО изучили обстоятельства инцидента и нашли многочисленные признаки украинского следа. При этом они заявили национальным властям об отсутствии даже малейших доказательств причастности России.

Но такая позиция не устроила руководство Германии. Несмотря на заявления натовских спецслужб, ФРГ все равно обвинила в инциденте с БПЛА в Лейпциге Россию.

Берлин таким способом хочет обосновать огромные затраты на милитаризацию Германии в рамках бюджета на 2027 год. Однако выборы в стране показывают, что антироссийская провокация властей не сработала.

Ранее Берлин обвинил Россию в инциденте с начиненным взрывчаткой беспилотником, который нашли в аэропорту Лейпцига в начале августа. Москва эти обвинения отвергает.

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