Тело женщины нашли под ветками: в Москве раскрыто убийство 13-летней давности

В Москве раскрыто убийство и изнасилование женщины, совершенное 13 лет назад. Тело задушенной жертвы тогда нашли под сухими ветками в лесопарке, сообщает ГСУ СК России по г. Москве.

Жестокое убийство произошло в ночь с 17 на 18 июня 2013 года. Женщину заманили в безлюдное место в Терлецком лесопарке вблизи дома на Свободном проспекте. Там на нее напали и изнасиловали, попутно применяя физическое насилие.

Затем преступник несколько раз ударил жертву руками и тупым предметом по голове, а затем задушил веревкой. Пострадавшая скончалась на месте.

Злоумышленник после убийства замаскировал тело сухими ветками и лесным мусором, похитил у потерпевшей сумку, деньги и телефон на общую сумму не менее 3 тыс. рублей, после чего скрылся с места происшествия.

В те годы установить подозреваемого не удалось. Однако впоследствии специалисты по раскрытию преступлений прошлых лет детально изучили материалы дела. В процессе проведения сложных судебных экспертиз, включая молекулярно-генетическую, выявлен мужской генотип. Благодаря ему удалось выявить личность подозреваемого.

Мужчина арестован. Ему предъявлено обвинение по п. п. «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с разбоем и изнасилованием), п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой).

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