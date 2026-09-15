В Подмосковье завершили благоустройство 330 дворов по программе «Чистый регион»

В Подмосковье по программе «Чистый регион» полностью благоустроили 330 дворов, еще 84 территории ремонтируют. В 2026 году работы планируют провести в 425 дворах региона, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Промежуточные итоги программы «Чистый регион» подвели в Московской области. Работы полностью завершили в 21 городском округе. Общая готовность программы составляет 77%: благоустроены 330 дворов, еще 84 находятся в ремонте, на 11 объектах работы пока не начались.

Ремонт завершили в Бронницах, Власихе, Восходе, Жуковском, Зарайске, Звездном городке, Кашире, Клину, Лобне, Лосино-Петровском, Лыткарине, Молодежном, Мытищах, Павлово-Посадском, Рузском, Серебряных Прудах, Ступине, Фрязине, Черноголовке, Чехове и Щелкове.

Благоустройство предусматривает обновление асфальта на проездах и тротуарах, создание парковок, озеленение, установку скамеек и урн. Предложения жителей учитывают при планировании работ. Полный перечень адресов опубликован на сайте министерства.

Больше всего дворов в 2026 году планируют благоустроить в Люберцах — 35, Подольске — 24 и Раменском — 15. Качество работ контролируют с помощью системы контроля и планирования дорожной инфраструктуры Московской области. Каждый этап подрядчики подтверждают фотофиксацией технологических слоев, включая песок, щебень и дорнит.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.