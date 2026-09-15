Специалисты ОИЯИ из Дубны разработают учебник физики для школ России

Специалисты Учебно-научного центра ОИЯИ под руководством академика РАН Григория Трубникова разрабатывают единые учебники физики базового уровня для 10–11-х классов, которые начнут поступать в школы России с 1 сентября 2027 года, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

К 1 сентября 2027 года единые учебники по физике для 10-х классов поступят в школы России. Через год по новым учебникам начнут заниматься одиннадцатиклассники. Над пособиями базового уровня работает коллектив авторов Учебно-научного центра ОИЯИ под научным руководством академика РАН Григория Трубникова.

Параллельно специалисты создают учебник для учреждений среднего профессионального образования. Учебники базового уровня также переведут на английский язык, после чего они станут доступны школьникам стран-участниц Объединенного института ядерных исследований.

Около 10 лет назад сотрудники центра начали разрабатывать учебно-методический комплекс углубленного уровня «Физика. Инженеры будущего» для 7–9-х классов. В него вошли учебник, тетрадь-тренажер, задачник, тетрадь-практикум и сайт с дополнительными материалами. Сейчас комплекс используют в инженерных классах десятков регионов России.

Новые учебники должны поддерживать интерес школьников к предмету и показывать, что физика описывает реальные законы, по которым устроена Вселенная.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более полутора тысяч. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев.