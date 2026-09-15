Участок в Ленинском округе продали на торгах за 8,5 млн руб

Комитет по конкурентной политике Московской области с 7 по 11 сентября провел 122 земельно-имущественных аукциона, самым дорогим лотом стал участок под ИЖС в деревне Дыдылдино Ленинского округа, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Комитет по конкурентной политике Московской области совместно с Региональным центром торгов с 7 по 11 сентября 2026 года провел 122 земельно-имущественных аукциона. Самую высокую финальную цену зафиксировали на торгах по продаже участка для индивидуального жилищного строительства в Ленинском городском округе.

Земельный участок площадью около 11 соток расположен в деревне Дыдылдино. Его начальная цена составляла 4 652 731,65 рубля. В аукционе участвовали три претендента, по итогам торгов стоимость выросла почти вдвое — до 8 561 025,97 рубля.

Подобрать участок или помещение в Подмосковье можно на региональном Едином портале торгов ЕАСУЗ. Пользователи могут выбрать объекты по расположению, площади, цене и формату приобретения — аренде или покупке, а также построить маршрут до ближайших социальных и торговых объектов.

Информация об актуальных лотах, проводимых торгах и порядке подачи заявок публикуется на странице комитета по конкурентной политике Московской области в мессенджере МАКС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.