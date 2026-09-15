В Воскресенске началась вакцинация местного населения от гриппа

Воскресенская больница 14 сентября начала кампанию по бесплатной вакцинации от гриппа в поликлиниках и амбулаторных подразделениях округа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В поликлиниках и амбулаторных подразделениях Воскресенской больницы 14 сентября началась кампания по вакцинации против гриппа. Сделать прививку можно бесплатно по полису ОМС, перед процедурой пациента осмотрит врач.

В больнице отметили, что вакцинация снижает риск заражения гриппом, тяжелого течения заболевания и осложнений, включая пневмонию и поражения сердечно-сосудистой системы.

«Оптимальное время для прививки — именно начало осени, до сезонного подъема заболеваемости. Организму требуется около двух-трех недель, чтобы выработать стойкий иммунитет. Применяемые вакцины безопасны, хорошо переносятся и содержат актуальные штаммы вирусов, рекомендованные ВОЗ», — подчеркнула врач-эпидемиолог Воскресенской больницы Галина Гришанова.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.