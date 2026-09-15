Фото - © Площадка после сноса аварийного дома на ул. Инженерной в Дмитрове./Мособлархитектура

сегодня в 12:36

В Дмитрове снесли аварийный дом на Инженерной улице

Аварийный двухэтажный дом 1932 года постройки демонтировали на Инженерной улице в Дмитрове после расселения 13 квартир, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

В Дмитрове на Инженерной улице демонтировали аварийный многоквартирный дом № 12. Двухэтажное здание 1932 года постройки площадью около 420 кв. м утратило эксплуатационную пригодность и было признано аварийным.

В рамках государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» расселили 13 жилых помещений. После этого дом включили в перечень объектов, подлежащих ликвидации.

Здание полностью демонтировали, участок очистили от строительного мусора. Дальнейшее использование освобожденной территории определит администрация.

В Дмитровском муниципальном округе выявили 725 объектов незавершенного строительства. Из них 443 объекта снесли, достроили или привели в соответствие с требованиями законодательства, что составляет 61% от общего числа. Работа продолжается.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что планируется расселить из аварийного жилья более 10 тысяч жителей в том числе с помощью жилищных сертификатов.

«Напомню, завершить расселение фонда, признанного аварийным до 2017 года», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.