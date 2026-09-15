Врач-хирург Иван Ивушкин вернулся к работе в поликлинике Истры

Хирург Иван Ивушкин после увольнения по состоянию здоровья вернулся в Истринскую больницу и возглавил хирургическое отделение взрослой поликлиники № 1, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Врач-хирург Иван Ивушкин вернулся в Истринскую больницу, где работал с 2014 по 2022 год. Он назначен заведующим хирургическим отделением взрослой поликлиники № 1.

Ивушкин окончил Московский государственный медико-стоматологический университет. В 2022 году его призвали по мобилизации в Вооруженные силы России. В составе медицинской роты он помогал бойцам, а затем как командир взвода организовывал лечение, эвакуацию и соблюдение эпидемиологического режима.

В мае 2024 года врач получил ранение, после которого проходил лечение и протезирование. После увольнения по состоянию здоровья он вернулся к работе в больнице.

«Обращайтесь к врачам вовремя, не бойтесь и не стыдитесь своих болячек. Болезнь не имеет ни стыдливости, ни возраста — если она есть, ею нужно заниматься, не запускать», — обратился к жителям округа Иван Ивушкин.

Заведующий будет организовывать работу хирургической службы поликлиники, разбирать сложные случаи и при необходимости принимать пациентов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.