Хирурги Щелкова удалили пациенту 15-сантиметровую опухоль

В Щелковскую больницу поступил мужчина с болью в области ягодицы, которая сохранялась даже в покое. Пациент также испытывал выраженный дискомфорт при движении и сидении.

Врачи диагностировали доброкачественное новообразование мягких тканей размером более 15 см и приняли решение провести операцию. После удаления опухоли хирурги закрыли образовавшуюся рану с помощью пластики собственными тканями пациента.

«Мы удалили опухоль, однако просто соединить края раны было невозможно: из-за большого размера дефекта это привело бы к грубому рубцу. Поэтому важно было не только удалить образование, но и правильно восстановить поврежденные ткани», — пояснил оперирующий хирург Андрей Скорпнев.

Хирург сформировал рядом с раной участок кожи и расположенных под ней тканей, переместил его на место удаленной опухоли и сохранил естественное кровоснабжение. Операция прошла успешно, пациента выписали из стационара с улучшением.

Врачи напомнили о необходимости регулярно проходить профилактические медосмотры: заболевания, выявленные на ранних стадиях, эффективнее поддаются лечению и могут не требовать радикального хирургического вмешательства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.