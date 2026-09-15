В Талдоме открыли корпус взрослой поликлиники после капремонта

Корпус «Б» взрослой поликлиники в Талдоме открыли после капитального ремонта. Медучреждение на улице Победы сможет принимать до 450 пациентов в день, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Капитальный ремонт корпуса «Б» взрослой поликлиники завершили в Талдоме. Работы выполнили по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Поликлиника по адресу улица Победы, дом 19, сможет принимать до 450 пациентов в день и обеспечит медицинской помощью более 22 тыс. жителей округа. Специалисты обновили фасад и кровлю, заменили инженерные системы, установили вентиляцию и кондиционирование, а также отремонтировали внутренние помещения.

В корпусе работают кабинеты врачей, процедурные и смотровые, дневной стационар, стоматологическое отделение, физиотерапевтический блок и женская консультация. В ближайшее время здесь откроют «Школу будущих мам», где женщины смогут получить консультации по подготовке к родам, грудному вскармливанию и уходу за ребенком.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.