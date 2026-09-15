В НИКИ детства Подмосковья стажировку прошли 10 врачей из Узбекистана

Десять врачей из Узбекистана прошли в НИКИ детства профессиональную стажировку по современным подходам к лечению и коммуникации в педиатрии, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В НИКИ детства завершилась интенсивная профессиональная стажировка для 10 врачей из Республики Узбекистан. В течение нескольких дней детские реаниматологи, педиатры и нефролог знакомились с опытом российских специалистов, современными протоколами лечения и коммуникации в педиатрии.

Участники прошли ротацию в отделениях реанимации и интенсивной терапии, медицинской реабилитации, детской кардиологии, педиатрии, ревматологии, эндокринологии, аллергологии и иммунологии. Преподаватели учебного центра профессионального развития компетенций в педиатрии также провели тренинги по сообщению тяжелого диагноза, сердечно-легочной реанимации и наставничеству молодых специалистов.

«Программа стажировки была выстроена таким образом, чтобы охватить как узкопрофильные клинические аспекты, так и фундаментальные навыки. Уверена, что полученные знания и отработанные протоколы помогут узбекским врачам в их повседневной практике и внесут вклад в повышение качества медицинской помощи детям», — отметила заведующая учебным центром НИКИ детства Екатерина Паснова.

Международные стажировки помогают укреплять профессиональные связи, внедрять лучшие практики и повышать квалификацию врачей в сфере охраны здоровья детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказал слова благодарности руководителям медицинских учреждений, помогающих детям, и командам педиатров.

«Нисо Джумаевна (Одинаева — директор, председатель ученого совета НИКИ детства, главный педиатр Минздрава Московской области — ред.), хочу вам и вашей команде сказать слова благодарности, вы постоянно стараетесь внедрять новое, это новое мы видим, как отражается на здоровье детей. <…> Я хочу поблагодарить вас, Лео Антонович (Бокерия — президент НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева, академик РАН, главный внештатный специалист — сердечно-сосудистый хирург Минздрава России — ред.). Впервые я был у вас в центре Бакулева и видел в кувезах (детей — ред.), которых оперируют и спасают им жизни», — сказал Андрей Воробьев.