Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сравнил отношения России и Украины с расставанием пары и призвал Москву «отпустить Украину», сообщает «Царьград» .

Борис Джонсон в интервью журналистке Наталии Луценко на YouTube-канале «Not just politics» предложил России «отпустить Украину». Бывший премьер-министр Великобритании сравнил отношения Москвы и Киева с личным расставанием.

Джонсон напомнил распространенный совет: если любишь человека, нужно дать ему уйти; если вернется — значит, он твой, а если нет — никогда им не был. По мнению политика, такой шаг облегчил бы положение России.

Экс-премьер и ранее призывал усилить поддержку Киева. После того как его поезд попал в зону атаки российского дрона у польско-украинской границы, он вновь потребовал передать Украине необходимые средства противовоздушной обороны.

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