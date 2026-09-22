Три четверти россиян выбрали бы деньги вместо отпуска

Опрос сервиса SuperJob показал, что компенсацию за неиспользованный отпуск предпочли бы 75% экономически активных россиян. Годом ранее так ответили 66% респондентов. Среди участников до 34 лет этот вариант выбрали 82%, среди зарабатывающих 100–150 тыс. рублей в месяц — 81%.

Закон разрешает выплатить компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении, пояснил член Ассоциации «Юристы за трудовые права» Олег Бабич. Если накопилось более 28 дней, работник по согласованию с работодателем может получить деньги за дополнительные дни. Срока давности для такой выплаты при увольнении Трудовой кодекс не устанавливает.

Профессор Мехман Мамедов отметил, что отказ от отдыха снижает работоспособность и вредит здоровью. По его словам, смена обстановки положительно влияет на организм и качество последующей работы, а оптимальная продолжительность отпуска составляет две недели.

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