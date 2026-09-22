В Подмосковье стартовала олимпиада «Безопасные дороги» для школьников

Онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» для учеников 1–9 классов стартовала в Подмосковье и продлится до 25 октября. Участники проверят знания правил дорожного движения и получат дипломы, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В Московской области стартовала Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги», которая продлится до 25 октября. Ученики 1–9 классов могут принять в ней участие на образовательной платформе Учи.ру.

Олимпиада поможет проверить и закрепить знания правил дорожного движения, а также сформировать навыки безопасного поведения на дорогах. Победители и призеры получат именные дипломы, которые можно включить в портфолио для учета индивидуальных достижений.

В торжественном открытии и выполнении первых заданий участвовали школьники из образовательных комплексов Подмосковья, показавших высокие результаты в организации олимпиады в 2025/2026 учебном году. Руководителям этих комплексов вручили благодарственные письма.

Олимпиада направлена на снижение смертности и травматизма среди несовершеннолетних, а также на защиту детей от дорожно-транспортных происшествий. Она включена в перечень олимпиад министерства просвещения России.

Создавать условия для развития и самореализации молодых людей по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Он также поддерживает юные таланты и помогает школьникам с выбором будущей специальности по программе «Профессионалитет». Работают центры дополнительного образования, школьные лаборатории, технопарки и другие современные познавательные пространства. Студенты колледжей обучаются на современном оборудовании под руководством наставников и сразу получают практический опыт в востребованных специальностях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности приведения в порядок пешеходных переходов возле подмосковных образовательных учреждений к началу учебного года.

«Все, что касается пешеходных переходов, парковок — это тоже важная работа при подготовке к новому учебному году. У нас каждая школа должна иметь все необходимое, чтобы родители могли удобно высаживать детей из машин, а ребята — безопасно идти на учебу по тротуару», — сказал Воробьев.