Подмосковье внедрило ИИ для управления земельными ресурсами

Подмосковье в 2026 году применяет искусственный интеллект для кадастровой оценки, выявления недвижимости без прав и земельного контроля. О цифровых решениях на конференции в Москве рассказал заместитель министра имущественных отношений региона Юрий Лавряков, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Международная конференция «Цифра и деньги: технологии, активы, финансы», посвященная 30-летию Института профессиональной оценки, прошла в Москве. Участники обсудили регулирование цифровой среды, искусственный интеллект, большие данные, цифровизацию управления активами и оценку цифровых активов.

Заместитель министра имущественных отношений Московской области Юрий Лавряков представил опыт региона по применению информационных технологий в управлении недвижимостью. В 2026 году государственная кадастровая оценка земельных участков проводится с использованием искусственного интеллекта, который анализирует местоположение, инфраструктуру и состояние рынка. По итогам оценки более 4,28 млн земельных участков поступления в бюджет составят 14,8 млрд рублей.

В единой геоинформационной системе формируют реестр земельных участков и объектов капитального строительства без прав. Ортофотопланы помогли выявить 226 тыс. участков с такими объектами. В 12 городских и муниципальных округах работает земельный патруль с мобильной системой «Нейросетевой контроль», которая фиксирует нарушения земельного законодательства в реальном времени. Благодаря пересмотру кадастровой стоимости и повышению ставки для нецелевого использования земли бюджет дополнительно получит около 500 млн рублей.

С 1 января 2026 года регион перешел на расчет арендной платы за землю по формуле «Кд × Кс», где Кд — коэффициент вида использования, а Кс — кадастровая стоимость. Ожидается, что в 2027–2028 годах доходы бюджета вырастут на 1 млрд рублей.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона стоит задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.