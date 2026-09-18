В Сергиево-Посадском округе от гриппа привили 3 тыс человек

В сентябре в поликлиниках Сергиево-Посадской больницы началась ежегодная вакцинация против гриппа, которую уже прошли 3 тыс. жителей округа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В поликлиниках Сергиево-Посадской больницы в сентябре началась ежегодная кампания по вакцинации против гриппа. Иммунизацию уже прошли 3 тыс. человек, включая 2,5 тыс. взрослых и 500 детей. В текущем сезоне планируется привить 120 тыс. жителей Сергиево-Посадского округа.

В больницу поступило 6 тыс. доз вакцины «Ультрикс Квадри» для детей и 10,5 тыс. доз препарата «Флю-М» для взрослых. Вакцинацию рекомендуют жителям от шести месяцев, особенно воспитанникам детских садов, школьникам, студентам, педагогам, людям старше 60 лет, беременным женщинам, пациентам с хроническими заболеваниями, медикам, работникам сферы обслуживания, транспорта и образования.

«Вакцинация — это самый эффективный и безопасный способ защитить себя и близких от гриппа и его осложнений. Особенно важно прививаться тем, кто находится в группе риска», — рассказала врач-эпидемиолог Сергиево-Посадской больницы Ольга Исса.

Специалисты также рекомендуют прививку женщинам на этапе планирования беременности. Если вакцинацию не сделали заранее, ее можно пройти в III триместре. Кормящим женщинам также можно вакцинироваться.

Противопоказаниями являются аллергия на куриный белок или другие компоненты препарата, а также тяжелая реакция на предыдущую вакцинацию от гриппа. Для формирования коллективного иммунитета прививками необходимо охватить 60% населения округа, а среди групп риска — не менее 75%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.

Забота о здоровье, формирование здоровых привычек — одно из направлений нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Разобраться, как сделать повседневный рацион полезнее и разнообразнее, поможет запущенный в рамках него портал «Думай, что ешь». Он позволяет поддерживать активный образ жизни и сохранять хорошее самочувствие как можно дольше.