Студенты колледжа «Подмосковье» посетили пожарную часть в Солнечногорске

Студенты первого курса колледжа «Подмосковье» 21 сентября посетили пожарно-спасательную часть № 67 в Солнечногорске и узнали о работе пожарных и спасателей, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Студенты первого курса структурного подразделения № 1 колледжа «Подмосковье», обучающиеся по направлениям «Защита в чрезвычайных ситуациях» и «Пожарный», 21 сентября посетили пожарно-спасательную часть № 67 в Солнечногорске.

Сотрудники части провели для учащихся лекцию о профессиях пожарного и спасателя. Они рассказали о повседневной работе, важности ответственности, серьезной физической подготовки и профессиональных знаний.

Студенты также посетили музей части, где представлены историческая пожарная техника и современное оборудование для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Учащиеся задали вопросы о службе и профессиональной подготовке, а практические примеры специалистов помогли им лучше понять требования к сотрудникам пожарно-спасательных подразделений.

Создавать условия для развития и самореализации молодых людей по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Он также поддерживает юные таланты и помогает школьникам с выбором будущей специальности по программе «Профессионалитет». Работают центры дополнительного образования, школьные лаборатории, технопарки и другие современные познавательные пространства. Студенты колледжей обучаются на современном оборудовании под руководством наставников и сразу получают практический опыт в востребованных специальностях.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.