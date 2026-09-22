Отделение реабилитации для кардиопациентов открылось в Хотькове

Отделение медицинской реабилитации на 20 коек начало работу в Елизаветинской больнице в Хотькове Сергиево-Посадского округа. Здесь будут восстанавливаться пациенты после сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Новое отделение медицинской реабилитации открылось в Елизаветинской больнице в Хотькове Сергиево-Посадского округа. Оно рассчитано на 20 коек, первые пациенты уже начали курс восстановления после сердечно-сосудистых заболеваний.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин отметил, что в регионе действует система комплексной реабилитации. Пациенты получают помощь в поликлиниках, дневных и круглосуточных стационарах, а программу восстановления составляют индивидуально.

В отделении установили беговые дорожки, вело- и степ-тренажеры, оборудование для эрготерапии и механотерапии. Также оборудован зал лечебной физкультуры, занятия проводят инструкторы-реабилитологи. Восстановление проходит под контролем врача-кардиолога.

Главный врач Сергиево-Посадской больницы Олег Дмитриев сообщил, что пациентов будут направлять из амбулаторного звена и стационаров в зависимости от тяжести состояния. Отделение проводит второй этап реабилитации для тех, кто пока не может заниматься в дневном стационаре или самостоятельно. В дальнейшем здесь планируют принимать пациентов после пульмонологических заболеваний. Реабилитацию проводят бесплатно по полису ОМС при наличии медицинских показаний и направления лечащего врача.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.