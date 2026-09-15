В Ступине началась вакцинация жителей против гриппа

Прививочная кампания против гриппа и ОРВИ началась в городском округе Ступино перед осенним подъемом заболеваемости. В эпидсезоне планируют вакцинировать более 67 тыс. жителей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В городском округе Ступино стартовала прививочная кампания против гриппа и ОРВИ. Медики Ступинской клинической больницы готовятся к осеннему подъему заболеваемости и рекомендуют жителям заранее сформировать иммунную защиту.

Врач-эпидемиолог Ступинской клинической больницы Татьяна Рябухина отметила, что среди более чем 160 возбудителей респираторных инфекций грипп представляет наибольшую опасность из-за тяжелого течения и возможных осложнений.

«Единственный надежный способ защиты — это вакцинация. В этом году мы ждем обновленные препараты, где актуализированы все три ключевых штамма: обновленные подтипы гриппа A (H1N1), A (H3N2) и линии Виктория гриппа B. Поступили как трехвалентные, так и четырехвалентные вакцины», — рассказала Рябухина.

В этом эпидсезоне в округе планируют привить свыше 67 тыс. человек, в том числе 14,4 тыс. детей. Это соответствует рекомендуемому охвату в 60% населения, необходимому для формирования коллективного иммунитета.

Вакцинацию можно пройти в поликлиниках по месту жительства, амбулаториях и ФАПах. Перед прививкой пациента обязательно осмотрит терапевт или педиатр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.