В Верее отсыпали дорогу и установили фонарь в деревне Серенское

Начальник территориального управления Верея Антон Миняев 21 сентября провел обход в деревне Серенское. Он оценил выполнение задач, поставленных перед обслуживающей организацией после срочной выездной администрации.

Жители пожаловались на состояние дороги и отсутствие освещения у контейнерной площадки. Проверка показала, что дорогу отсыпали щебнем, а для отвода воды установили новую водопропускную трубу.

Столб возле контейнерной площадки оборудовали фонарем. Это повысило безопасность и комфорт жителей в вечернее время.

Часть вопросов еще требует доработки. Их взяли на контроль, Антон Миняев продолжит следить за решением обращений жителей.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.