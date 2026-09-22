Суд Киселевска наказал автомобилистку за ДТП с подростком

Киселевский городской суд приговорил 37-летнюю автомобилистку к ограничению свободы за ДТП, в котором подросток-мотоциклист сломал ногу, сообщает Сiбдепо .

Киселевский городской суд признал 37-летнюю местную жительницу виновной в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло тяжкий вред здоровью.

В мае женщина за рулем «Киа Рио» при повороте выехала на встречную полосу и не уступила дорогу мотоциклу. За рулем находился несовершеннолетний. В столкновении подросток сломал ногу.

Суд назначил автомобилистке полтора года ограничения свободы и запретил управлять транспортом в течение года. Также она выплатит пострадавшему 500 тысяч рублей. Исполнение приговора контролирует прокуратура Кузбасса.

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