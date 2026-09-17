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Хотела убить током: мать зарезала полуторагодовалую дочь в Набережных Челнах

Происшествия

Молодая мать зарезала свою полуторагодовалую дочь в Набережных Челнах. Злоумышленницу задержали, сообщает Mash Iptash.

По предварительным данным, 24-летняя девушка хотела убить ребенка током, но в итоге взяла нож. Затем она вместе с орудием убийства пыталась спрятаться у родителей в Мензелинске.

Спустя сутки правоохранительные органы задержали подозреваемую.

Ранее житель Санкт-Петербурга убил мать во время ссоры и спрятал ее тело в морозилке. Он сам признался силовикам в содеянном.

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