Помочился на рельсы: пассажира метро оштрафовали на 20 тысяч рублей Происшествия сегодня в 17:18

Мировой суд оштрафовал монтажника газовой компании на 20 тысяч рублей за выход на рельсы и справление нужды на станции «Кунцевская», сообщает «Сайт MK.Ru».

Инцидент произошел на станции «Кунцевская» Арбатско-Покровской линии метро на западе Москвы. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина спустился на рельсы и справил нужду. Нарушителем оказался монтажник газовой компании. Его привлекли к административной ответственности за нарушение требований транспортной безопасности. Мировой судья судебного участка № 191 района Фили-Давыдково оштрафовал мужчину на 20 тысяч рублей. Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.