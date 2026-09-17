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Помочился на рельсы: пассажира метро оштрафовали на 20 тысяч рублей

Происшествия

Мировой суд оштрафовал монтажника газовой компании на 20 тысяч рублей за выход на рельсы и справление нужды на станции «Кунцевская», сообщает «Сайт MK.Ru».

Инцидент произошел на станции «Кунцевская» Арбатско-Покровской линии метро на западе Москвы. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина спустился на рельсы и справил нужду.

Нарушителем оказался монтажник газовой компании. Его привлекли к административной ответственности за нарушение требований транспортной безопасности.

Мировой судья судебного участка № 191 района Фили-Давыдково оштрафовал мужчину на 20 тысяч рублей.

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