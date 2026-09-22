В Звенигороде провели акцию ко Всемирному дню без автомобиля
Фото - © Одинцовская Госавтоинспекция
Сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции и представители «Автодора» 21 сентября провели в Звенигороде профилактическую акцию ко Всемирному дню без автомобиля, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции совместно с представителями «Автодора» 21 сентября организовали в Звенигороде профилактическую акцию, приуроченную ко Всемирному дню без автомобиля. Жителям предложили хотя бы на время отказаться от поездок за рулем и изменить привычный ритм жизни.
Организаторы напомнили, что акция направлена на улучшение экологической обстановки и повышение безопасности дорожного движения. Один день без автомобиля помогает снизить уровень шума и выхлопных газов в городе, а также уменьшить риск ДТП.
Участникам раздали информационные брошюры и световозвращающие повязки. Автоинспекторы призвали водителей оставить машины на стоянках, пересесть на велосипеды или пройтись пешком. Многие жители поддержали инициативу и пообещали провести день без автомобиля вместе с семьями.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.
«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.