Выставка советских игрушек открылась в Наро-Фоминском музее

Выставка «Игра — не пустая забава» открылась 22 сентября в Наро-Фоминском историко-краеведческом музее и будет работать до 4 октября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Выставка «Игра — не пустая забава» открылась 22 сентября в Наро-Фоминском историко-краеведческом музее. Посетители увидят игрушки, произведенные в Советском Союзе.

В советское время игрушки рассматривали не только как развлечение, но и как воспитательный материал. Игры и головоломки помогали детям развивать мышление, чувства и навыки общения.

Экспонаты выставки можно не только рассматривать: дети пробуют собирать кубик Рубика, изучают головоломки и деревянные динамические игрушки. Выставка будет работать до 4 октября. Возрастное ограничение — 0+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.