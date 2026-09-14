Пассажиры ЦППК в Подмосковье на 17% чаще перевозили багаж летом

Пассажиры ЦППК летом 2026 года оформили 381 тыс. билетов на провоз крупногабаритной ручной клади, что на 17,2% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Пассажиры ЦППК летом 2026 года оформили 381 тыс. билетов на провоз крупногабаритной ручной клади. Это на 17,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Самым активным месяцем стал август: пассажиры приобрели более 134 тыс. билетов, что на 21% превышает показатель августа прошлого года. В первые дни сентября они оформили перевозку еще 22 тыс. мест ручной клади.

Отдельный билет необходим для ручной клади, сумма трех измерений которой составляет от 180 см, или багажа массой от 36 кг. Его следует размещать в специально отведенных местах, не создавая неудобств другим пассажирам.

Стоимость провоза в дальнем пригороде составляет 120 руб. за предмет при поездке до 100 км и 240 руб. при более дальних поездках. Билет можно оформить в кассах и билетных автоматах на всей сети ЦППК, остальные тарифы опубликованы на официальном сайте компании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.