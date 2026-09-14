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Кафе-убийца: в Казани 33 человека заразились кишечной инфекцией

Происшествия

В Казани после посещения одного из кафе кишечной инфекцией заразились свыше 30 человек, сообщает РИА Новости.

Управление Роспотребнадзора по Татарстану зарегистрировало 33 случая кишечной инфекции после употребления продукции кафе восточной кухни в Казани.

У 22 заболевших выявили сальмонеллы

Все случаи были зафиксированы 12-13 сентября.

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