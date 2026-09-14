«Очередь. Ждать год»: матери-одиночке с ребенком отказали в срочной операции

В Карелии матери-одиночке с маленьким ребенком и растущими кистами в груди отказали в срочной бесплатной операции. При этом пациентке предложили сделать ее за 38 тыс. рублей, сообщает «Daily Карелия» .

В благотворительный фонд «Мама-Дом» обратилась молодая мать с трехлетним сыном. Она осталась одна в Петрозаводске. Девушка живет в кризисном центре, так как ее дом в Калевале признан аварийным. Недавно она прошла обследование в городском онкодиспансере, где врачи обнаружили в ее груди большие кисты. Операцию необходимо провести срочно, но бесплатно сделать ее быстро отказались из-за большой очереди.

«Они сказали: оперировать нужно срочно. Дали направление. Мы выдохнули. Показалось, что худшее позади — сейчас ее прооперируют, и она начнет жить дальше. А потом ей отказали. Отказали в операции по ОМС. Бесплатно, как положено по закону, ее оперировать не будут. Нет мест.

«Очередь. Ждать год. Год. С растущими кистами в груди. Матери-одиночке с трехлетним ребенком на руках», — рассказали в кризисном центре.

Ей предложили сделать операцию быстрее в больнице РЖД за 38 тыс. рублей. Однако для матери-одиночки, которой негде жить, это огромная сумма. Волонтеры обратились к министерству здравоохранения республики. По их словам, девушка «прошла все круги ада»: обследования, очереди, кабинеты, анализы, ожидание диагноза врачей. Однако теперь ей говорят: «Жди год» или «Плати».

Позднее в пресс-службе регионального Минздрава сообщили, что пациентку прооперируют бесплатно. Дата операции в железнодорожной больнице уже назначена.

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