Крымские школы включат рыбу в меню не реже раза в неделю

Роспотребнадзор расширил рекомендации по питанию в школах и детсадах, увеличив долю рыбы, морепродуктов и водорослей. В Крыму рыбные блюда включают в меню 1–2 раза в неделю, сообщает «Крымская газета» .

С сентября Роспотребнадзор рекомендовал увеличить в рационе детей долю рыбы, морепродуктов и водорослей. В детсадах будут использовать нежирную и среднежирную рыбу, приготовленную на пару, вареную или запеченную. Школьникам также предложат холодные блюда и морепродукты.

Врач-диетолог Елена Мотова отметила, что рыба содержит полноценный белок, омега-3 жирные кислоты, витамины B12 и D, железо, цинк, йод и селен. Она рекомендовала есть не менее двух порций рыбы в неделю. Нутрициолог Евгения Новикова добавила, что в школьном рационе по-прежнему много углеводов, а завтрак детям стоит дополнять белком и клетчаткой.

Педиатры советуют маленьким детям белую рыбу с тщательно удаленными костями. Детям постарше подойдут лосось и форель, богатые ненасыщенными жирными кислотами. В Минобразования Крыма сообщили, что направили новые рекомендации главам администраций. По СанПиН 2.3/2.4.4282-26 и методическим рекомендациям Роспотребнадзора школы включают рыбные блюда в меню не реже 1–2 раз в неделю.

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