Травматолог из Можайска рассказал о профилактике болезней суставов

Врач-травматолог Можайской больницы Шерзод Шералиев рассказал, как женщинам снизить риск возрастных заболеваний суставов после 45–50 лет, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

С возрастом в организме женщины происходят естественные изменения, которые затрагивают суставы. Одной из главных причин становится гормональная перестройка — снижение уровня эстрогена после 45–50 лет.

Врач-травматолог Можайской больницы Шерзод Шералиев отметил, что при снижении уровня гормона хрящевая ткань истончается и быстрее разрушается, а ее восстановление замедляется. С возрастом хрящи теряют эластичность и влагу, кости могут становиться более хрупкими, связки и сухожилия — менее упругими. На состоянии суставов также сказываются последствия микротравм и чрезмерных спортивных нагрузок в молодости.

«Все это приводит к тому, что суставам становится сложнее двигаться плавно, возникает трение, появляются боль, хруст и скованность по утрам», — отметил доктор.

Малоподвижный образ жизни ослабляет мышцы, поддерживающие суставы, а лишний вес повышает нагрузку на колени и тазобедренные суставы. Для профилактики возрастных заболеваний врач рекомендовал сохранять физическую активность с молодого возраста, делать гимнастику и следить за весом.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.