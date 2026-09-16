Депутат Госдумы Кравченко посетил фармдистрибьютора «Пульс» в Химках

Депутат Госдумы Денис Кравченко 15 сентября посетил фармдистрибьютора «Пульс» в Химках, где обсудил развитие отечественной фармацевтики, импортозамещение лекарств и подготовку кадров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Депутат Государственной думы Денис Кравченко 15 сентября посетил предприятие фармдистрибьютора «Пульс» в Химках. Участники встречи обсудили развитие отечественной фармацевтики, замещение критически важных лекарств и подготовку кадров.

Предприятие поставляет препараты более чем в 73 тыс. аптек и лечебных учреждений по всей России. В компании работают свыше 3,9 тыс. человек.

«Работа „Пульса“ — это реальный вклад в технологический суверенитет: за цифрами поставок стоит ежедневный труд тысяч специалистов. Важно, чтобы у профессионалов были возможности для роста и стабильной карьеры — именно над такими условиями мы работаем в Госдуме», — подчеркнул депутат.

Компания «Пульс» основана в 1996 году и входит в число крупнейших фармдистрибьюторов России. В 2025 году она возглавила рейтинг российских фармдистрибьюторов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе начнут разрабатывать биотехнологические препараты. Компания «Биннофарм Групп» в год выпускает более 370 млн упаковок лекарств.

«Здесь запустят сразу два новых проекта: учебно-научный центр, созданный вместе с МФТИ, и центр разработки биотехнологических препаратов. Чтобы работать было комфортно, для сотрудников построят жилые дома неподалеку, а в учебном центре откроют специализированную школу. К 2030 году здесь будут работать 400 специалистов, объем инвестиций в проект до 2028 года составит 16 млрд рублей», — подчеркнул губернатор.