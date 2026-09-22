Байкер показал кадры спасения беременной, пострадавшей в ДТП в Екатеринбурге

Байкер снял видео с моментом спасения беременной женщины, которая находилась в карете скорой помощи в момент ДТП в Екатеринбурге, сообщает РЕН ТВ .

Ранее скорая помощь с беременной в салоне перевернулась при столкновении с кроссовером в Екатеринбурге. В машине, кроме пациентки, находились водитель и медсестра. Будущая мама получила ушибы, также у медиков есть подозрение на сотрясение головного мозга.

На опубликованных кадрах видно, как на глазах байкера карета скорой помощи заваливается на бок после столкновения. Затем мотоциклист останавливается и вместе с другими очевидцами помогает выбраться из салона беременной женщине, водителю и фельдшерам.

«Все целы, все ништяк!», — заявил байкер на видео и покинул место происшествия.

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