Крейг Мюррей предложил ограничить детям доступ к интернету

Экс-посол Великобритании в Узбекистане Крейг Джон Мюррей предложил ограничить свободный доступ к сайтам для детей младше 15 лет, сообщает ОТВ-Екатеринбург .

Крейг Джон Мюррей, экс-посол Великобритании в Узбекистане и правозащитник, выступил с предложением в программе «Акцент» на ОТВ. Он считает, что детям до 15 лет не следует предоставлять свободный доступ ко всем сайтам.

«Педофилия — первая причина того, почему надо ограничить доступ к интернету. Легкая доступность порнографии для молодых людей в интернете, это вопрос, который всех беспокоит. Это ни в коей мере нельзя считать нормальным для общества, это может привести к колоссальным проблемам: росту преступлений и сексуальному насилию», — сказал Мюррей.

По его мнению, для защиты детей необходимы технологические решения. Мюррей считает, что подростки с 15 лет могут самостоятельно формировать свое мнение.

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