Школьники Дмитрова познакомились с агротехнологиями в «Бунятино»

Семиклассники гимназии «Логос» из Дмитрова посетили поля АО «Агрофирма „Бунятино“, где узнали о выращивании, хранении и переработке овощей, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Ученики седьмого класса гимназии «Логос» из Дмитрова посетили поля АО «Агрофирма „Бунятино“ в рамках образовательной экскурсии. Школьникам рассказали о современных технологиях агропромышленного комплекса и производственном цикле предприятия — от выращивания продукции до ее переработки.

Ребятам показали работу поливальных машин и демонстрационные поля. Учащиеся участвовали в уборке картофеля и моркови, узнали об особенностях выращивания и круглогодичного хранения овощей.

Школьники также ознакомились с закладкой картофеля на хранение, глубокой переработкой и упаковкой готовой продукции. Агрофирма входит в группу компаний «Дмитровские овощи» и работает в Дмитровском, Талдомском округах и Клину. На предприятии выращивают картофель, капусту, морковь, лук, свеклу, салатные и кормовые культуры.

В министерстве отметили, что экскурсии на предприятия агропромышленного комплекса помогают школьникам в профориентации и формируют интерес к сельскому хозяйству.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.