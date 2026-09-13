К северу от Вануату при крушении парома без вести пропали 30 человек

После крушения пассажирского парома к северу от Вануату без вести пропали более 30 человек, сообщает ТАСС .

Всего на борту находились более 40 пассажиров и членов экипажа. Известно, что один из них погиб, еще 15 человек смогли спастись.

На месте происшествия организована поисковая операция.

По предварительной информации, крушение могло произойти из-за того, что экипаж проигнорировал предупреждения о сильном ветре. Кроме того, к этому могла также привести перегрузка судна.

Ранее сообщалось, что судьба 53 человек остается неизвестной после пожара на пассажирском пароме MV June Aster у берегов провинции Палаван.

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