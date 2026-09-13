Сухая и теплая погода ожидается в Московском регионе в воскресенье
Фото - © Медиасток.рф
В Подмосковье и Москве в воскресенье температура поднимется до плюс 17 — плюс 19 градусов, обойдется без осадков, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Прогнозируется переменная облачность.
Западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм рт. ст.
Предстоящей ночью термометры покажут плюс 7 — плюс 9 градусов, днем 14 сентября — от плюс 19 до плюс 21. Также сохранится сухая погода.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.