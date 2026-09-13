Сухая и теплая погода ожидается в Московском регионе в воскресенье Общество 13 сентября 2026 07:12 Фото - © Медиасток.рф

В Подмосковье и Москве в воскресенье температура поднимется до плюс 17 — плюс 19 градусов, обойдется без осадков, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.