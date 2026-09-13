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Сухая и теплая погода ожидается в Московском регионе в воскресенье

Общество

Фото - © Медиасток.рф

В Подмосковье и Москве в воскресенье температура поднимется до плюс 17 — плюс 19 градусов, обойдется без осадков, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Прогнозируется переменная облачность.

Западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм рт. ст.

Предстоящей ночью термометры покажут плюс 7 — плюс 9 градусов, днем 14 сентября — от плюс 19 до плюс 21. Также сохранится сухая погода.

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