Крыша нежилого здания загорелась в Наро-Фоминском округе

В поселке Калининец Наро-Фоминского округа ночью в воскресенье загорелась крыша двухэтажного нежилого здания, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Подмосковью.

Вплотную к пострадавшему зданию пристроен автосервис.

На момент прибытия первых пожарных наблюдалось горение крыши. Огонь охватил площадь 300 кв. м. Дальнейшая информация по инциденту уточняется.

На тушение пожара выехали 47 человек и 16 единиц техники, в том числе от МЧС: 21 человек и семь единиц техники.

Ранее страшный пожар произошел под Тюменью в поселке на Салаирском тракте. Происшествие оставило без жилья более 100 человек.

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