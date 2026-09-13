В Истре прошел фестиваль Минэкологии

В Подмосковье прошел традиционный экологический фестиваль, организованный Минэкологии региона. В этом году местом встречи стал легендарный Шишкин лес в округе Истра, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Напомним, что мероприятие проводится с 2019 года.

«Мы гордимся тем, что фестиваль стал, пожалуй, самым ярким экологическим событием в Подмосковье, — сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — Всего за эти годы фестиваль посетили свыше 2000 человек, было представлено более 30 лекционных программ от ведущих экологов, свои таланты раскрывали участники свыше 50 мастер-классов. Мы постарались, чтобы и в этом году участники и зрители провели время весело, творчески и с пользой».

На фестиваль приехали почетные гости: председатель комитета по имущественным отношениям и экологии Московской областной Думы Владимир Шапкин, министр сельского хозяйства области Виталий Мосин, директор технолицея имени В. И. Долгих Екатерина Сизинцева, заместитель главы Истры Людмила Тодд. Праздник начался с традиционной веселой зарядки, которую провел чемпион мира по кикбоксингу Дмитрий Графов.

Участники и гости фестиваля с удовольствием послушали выступления музыкальных коллективов, а затем каждый выбрал себе занятие по душе. Кого-то заинтересовали лекции на экологическую тематику, кто-то выбрал экоигру или викторину. Большой популярностью пользовались мастер-классы от технолицея, аграрного университета имени К. А. Тимирязева и экоактивистов. Фестиваль завершился награждением победителей игр и викторин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.