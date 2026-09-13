В Долгопрудном состоялся парад судов и праздник на воде

На Котовском заливе, в Юсуповском сквере, вновь состоялся грандиозный праздник на воде. Напомним, впервые парад судов прошел в нашем городе в 2020 году, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Открыл праздничное мероприятие исполняющий полномочия главы Долгопрудного Сергей Иванов. Он сердечно поздравил жителей с Днем города.

«Сегодня Долгопрудный — современный наукоград. И главное его достоинство и богатство — вы — люди, которые здесь живут. Именно благодаря вам город растет, хорошеет и остается местом, куда хочется возвращаться. Я благодарен всем, кто с любовью относится к Долгопрудному, кто много делает для его развития и процветания», — сказал он.

На празднике было много почетных гостей. Поздравить долгопрудненцев с Днем города приехал военный летчик, генерал‑майор запаса, Герой России Сергей Анатольевич Липовой.

Долгопрудный — город большой воды. В празднике на Котовском заливе приняли участие более 40 различных судов.

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