Расчеты ПВО группировки «Центр» отразили налет БПЛА ВСУ под Добропольем

Расчеты ПВО группировки «Центр» отразили массированный налет более 40 дронов ВСУ самолетного типа на Добропольском направлении, сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что уничтожение дронов велось из стрелкового оружия, в том числе автоматов и пулеметов Калашникова, установленных на автомобиль «Улан-2», а также с применением переносного зенитного ракетного комплекса «Игла».

«Высокая мобильность огневых групп и грамотное распределение секторов ответственности позволили своевременно перехватывать воздушные цели на дальних подступах», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны Украины в ходе ночной российской атаки не смогли перехватить ни одной баллистической ракеты. Ситуация происходит не в первый раз.

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