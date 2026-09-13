На юге Калифорнии за сутки произошла серия несильных землетрясений

На юге Калифорнии за день произошло более 60 несильных землетрясений, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету New York Post.

«Более 60 землетрясений в общей сложности охватили этот район, многие из них имели магнитуду ниже 2,0», — говорится в сообщении.

Основной кластер этих толчков был зафиксирован в районе Лос-Анджелеса.

Ранее на севере Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,1.

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