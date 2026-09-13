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На юге Калифорнии за сутки произошла серия несильных землетрясений

Происшествия
Ingram Publishing / Фотобанк Лори

Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори

На юге Калифорнии за день произошло более 60 несильных землетрясений, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету New York Post.

«Более 60 землетрясений в общей сложности охватили этот район, многие из них имели магнитуду ниже 2,0», — говорится в сообщении.

Основной кластер этих толчков был зафиксирован в районе Лос-Анджелеса.

Ранее на севере Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,1.

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